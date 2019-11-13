شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات:تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة كشف المغالطات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات ، أن عرض مصر لتقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة في تاريخها يأتي في إطار وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، علما أن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية.

وأضاف محمد عثمان فى تصريحات له ، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان وعبر التقرير الوطني الذي تعرضه الحكومة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تلك النجاحات بقوة ،مشيرا الى أن التقرير وثق نجاحات مصر في شتي مجالات حقوق الإنسان دون استثناء ، متابعا :" ففي الحقوق المدنية والسياسي التقرير عرض الاستحقاقات الانتخابية الشفافة والنزيهة نتج عنها مجلسا النواب به تمثيل للعديد من الأحزاب وممثلة فيه جميع الفئات سواء المراة أو الشباب او ذوي اعاقة. كما سلط التقرير الضوء علي إصدار قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي يتماشي مع التزامات مصر الدولية والدستورية".

و تابع محمد عثمان :"في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حققت مصر نجاحات كبيرة تناولها التقرير منها المشروعات الكبري التي نهضت بالاقتصاد وخفضت مستوي البطالة، ومنها ايضا برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها الملايين من الأسر الفقيرة ،مصر بهذا التقرير تضحد كثير مما يثار من مبالغات ومغالطات وأكاذيب عن مصر في بعض الأوساط الإعلامية والحقوقية المسيسة، ويجب التشديد علي ان منهج الرد علي المغالطات ومصارحة المواطن والمجتمع بحقيقة الامور هو المنهج الأمثل للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان".