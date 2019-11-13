اعرف خطوات خفض استهلاك الكهرباء لو هتستخدم غلاية المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الأربعاء، خطوات خفض استهلاك الكهرباء خلال استخدام غلاية المياه وهى كالاتى:- 1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلى كمية المياه التى تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه – يمكنك معايرة عدد الأكواب التى تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الإنتهاء من الاستخدام .



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