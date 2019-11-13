شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم أداء أكثر من عمرة فى السفر الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على سؤال أحد المتابعين المتعلق بأداء العمرة جاء نصه:"هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة فى سفر واحد؟". وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة فى سفر واحد بل يجوز تكرارها فى اليوم الواحد". وتابع ممدوح: "يعنى أنا سافرت أعمل عمرة أو حج تمتع وفاضلى 10 أيام أو أسبوع على تأدية باقى المناسك يمكن أداء عمرة وأكثر، ويمكنك أداء عمرة صباحا وأخرى مساء.. استكثر من الخير".

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