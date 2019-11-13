شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يصل القاهرة لمناقشة التصعيد بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء، نيكولاى ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين لبحث الأوضاع فى قطاع غزة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن نيكولاى ملادينوف، وصل على رحلة إير سينا القادمة من تل أبيب، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار .

وصفت الصحف الأجنبية زيارة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، إلى القاهرة بالعاجلة، لوقف التصعيد فى غزة، مشيرة إلى أنه لا يزال الوضع معقد للغاية وخطر التصعيد كبير، خاصة بعد أن شن الجيش الإسرائيلى 30 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر الثلاثاء الماضى، وتسبب الغارات فى استشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم القيادى البارز فى «سرايا القدس» الجناح العسكرى لحركة «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا وزوجته (أسماء)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية .