شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برلمانية تونسية تعترض على أداء القسم وراء رئيس حزب النهضة الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت رئيسة الحزب الدستورى الحرّ عبير موسى والنائب بمجلس نوّاب الشّعب التونسى عن أداء اليمين الدستورى وطالبت بنقطة نظام، وفق تعبيرها، لم يتمّ التفاعل معها، بل قام أغلب النواب بتلاوة القسم الدستورى بعد رئيس الجلسة الممتازة راشد الغنوشي.

ووفقًا لصحيفة تونس الالكترونية، فقد شدّدت موسى التّى لم تقم بأداء القسم على أن أداء هذا اليمين الدستورى غير قانونى، وأرجعت ذلك إلى غياب بعض من النوّاب واعتبرت أن هذا التّغيب يعتبر مُخالفا للقانون.

من جانبه تمثّلت ردّة فعل الغنوشى فى كونه اعتبر تصرّفها بدوره غير قانونى، حيث أشار إلى أن النائب الذّى لا يؤدّى اليمين الدستورى فاقد لشرعيته داخل مجلس نوّاب الشعب، وأضاف أنّه توجد بعض اللّجان التّى تتكفّل بمراقبة حضور النوّاب وتواجدهم من عدمه.