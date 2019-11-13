التعليم: إطلاق مسابقة "سفير السياحة" بالمدارس لنشر الوعى السياحى بين الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إدراج أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الآخرين وكيفية التعامل مع السائحين، موضحا أنه سيتم تفعيل مسابقة "سفير السياحة" فى المدارس لتشجيع الطلاب. Advertisements وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى. ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، "إن قطاع السياحة مش باب رزق فقط وإنما هو سمعة مصر فى الخارج".

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