شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 923 طربة حشيش داخل سيارة فى نفق الشهيد أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الاتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها.

وتمكنت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق "الشهيد أحمد حمدى" التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمين بالإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائى وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على (923) طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى (92,300) كيلو جرام، و(7) لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت حوالى (2) كيلو جرام، ومبلغ مالى، و(3) هواتف محمولة.

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واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع العملاء.