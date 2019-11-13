شكرا لقرائتكم خبر عن "خيبة وفضيحة".. "إكسترا نيوز" ترصد سقوط الإخوان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا يرصد خيبة وفضيحة جماعة الإخوان الإرهابية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف بسويسرا. وأوضح تقرير "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى إثبات وجودها فى ظل خلو المقاعد وتجاهل تام من وفود منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى ندوة خاصة للجماعة الإرهابية. Advertisements وفى المقابل شهدت ندوة للجالية المصرية فى سويسرا شهدت حضورا كبيرا، وأكد المشاركون فى الندوة على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات التى تتبنى فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ونظم أعضاء الجالية وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف، لإعلان التضامن مع المصريين فى الداخل خاصة فى ظل حرب الدولة المصرية على الإرهاب، ومنع أى معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر.

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