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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على نقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى لهيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 54 المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري لعدد 5 موضوعات.
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