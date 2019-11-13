شاهد أول صفحة على الانترنت بعد مرور 29 عاما على إطلاقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت مواقع وصفحات الانترنت تطورًا كبيرًا، خلال 29 عامًا منذ إطلاق أول صفحة معروفة على الانترنت، وخاصة فى السنوات الأخيرة حيث أصبحت الصفحات أكثر تفاعلية وتتنافس فيما بينها بالتصميمات الجذابة والتفاعل مع المستخدم.
وظهرت أول صفحة على شبكة الانترنت فى مثل هذا اليوم عام 1990، وكانت عبارة عن صفحة تحتوى على بعض المعلومات من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.
ومازالت أول صفحة عبر شبكة الانترنت، موجودة على الانترنت حتى الآن، ويمكن الإطلاع عليها من هنا.
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