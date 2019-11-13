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282 مدرسة علمية بمساجد الأوقاف لنشر الوسطية بنظام مجالس العلماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 282 مدرسة علمية، على غرار مجالس العلماء ومجالس شيخ "عمود" بالأزهر القديم، تعمل حاليا على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، يدرس فيها علماء الأقاف كتب التخصص كل فى فنه وعلمه بمساجد مصر لنشر العلم الصحيح المدقق.

 

وعن مشروع المدارس العلمية أكدت وزارة الأوقاف أنه يأتى فى إطار سعيها لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى المستنير بلغ عدد المدارس العلمية التى تم اعتمادها حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م (282) مدرسة على مستوى الجمهورية، وجار فتح العديد من المدارس العلمية الأخرى على مستوى الجمهورية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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