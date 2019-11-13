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شكرا لقرائتكم خبر عن 282 مدرسة علمية بمساجد الأوقاف لنشر الوسطية بنظام مجالس العلماء والان مع تفاصيل الخبر
وعن مشروع المدارس العلمية أكدت وزارة الأوقاف أنه يأتى فى إطار سعيها لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى المستنير بلغ عدد المدارس العلمية التى تم اعتمادها حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م (282) مدرسة على مستوى الجمهورية، وجار فتح العديد من المدارس العلمية الأخرى على مستوى الجمهورية.
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