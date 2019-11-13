شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يبحث مع السفير السعودى تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة ، السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، للتباحث حول أهم المعوقات التى تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها، بحضور القنصل السعودي محمد ناصر السبيعى.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أى فرق بين أى مواطن مصرى وأى مواطن سعودى.

وأشاد "سعفان" بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كافة الأمور فى العمل المشترك مع السفارة السعودية.

وتم تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.