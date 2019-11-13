وزير التعليم يهنئ مصرية حصلت على جائزة المشرف المتميز بمسابقة تحدى القراءة العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أميرة محمد نجيب فريد عبد الحميد الحاصلة على لقب المشرف المتميز فى مسابقة تحدى القراء العربى، التى اختتمت فعاليتها اليوم فى دبى. وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، جائزة "المشرف المتميز" للمصرية أميرة محمد نجيب فريد عبد الحميد، أخصائى مكتبة أول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. Advertisements جدير بالذكر أن "تحدى القراءة العربى" أكبر مشروع عربى أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، ويأخذ التحدى شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها فى جوازات التحدى، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتجرى على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية التى تُعقد فى دبى سنوياً.

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