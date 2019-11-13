شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية لأعمال الفندقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه بموجب بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم الأربعاء، بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين طلاب المدارس، سيتم العمل على تطوير الكفاءات والمهارات العاملة بقطاع السياحة، مضيفا أن هناك 50 مدرسة فندقية تمنح شهادة الدبلوم.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الإتفاقية، أنه جارى إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية فى أعمال الفندقة، ومن المستهدف أن يكون هناك 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية عام 2030.

ودعا مجاهد، المستثمرين فى قطاع السياحة للتشاور معهم والتشارك فى المدارس التكنولوجية التطبيقية الجديدة التى سيتم إنشائها فى مجال الفندقة .

Advertisements

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشار وزيرة السياحة للتدريب، إن هناك ما يقرب من 100 وظيفة بقطاع السياحة فالقطاع لا يقتصر على المرشدين السياحين فقط، موضحه إنه تم إرسال الخريطة المهنية السياحية لوزارة التربية والتعليم لإداراج ما يمكن إدارجه بالمناهج الجديدة .

وقالت: " العامل بقطاع السياحة إبتسامته لابد وأن تظهر للسائح من على بعد 4 متر.. فالابتسامة شئ مهم للعاملين بالقطاع".