شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة فى اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى ديربان بجنوب إفريقيا للمشاركة في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسن)، والذى يقام تحت عنوان "اتخاذ إجراءات من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا"، ويهدف إلى توحيد العمل الإفريقي تحت رؤية واحدة فى التعامل مع قضايا البيئة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى لمناقشة دعم الاقتصاد الدوار، حيث تستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد التجارب الناجحة التى طبقتها من فى هذا المجال والآليات التى طبقتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، كما تترأس الاجتماع الوزارى عن التنوع البيولوجى وكيفية الاستفادة الاقتصادية من هذا المجال وطرق الحفاظ عليه واستغلاله بشكل يحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية.

كما تعقد وزيرة البيئة مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الأمسن مع وفد من الاتحاد الأوروبى، ومسئول اتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة لبحث مجالات التعاون المشترك والتحضير لاجتماعات cop 25 لمكافحة تدهور حالة الأراضى واتخاذ حلول طبيعية تواجه التصحر وأثار التغيرات المناخية.