شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأقصر يطلع الكهنة على نتائج زيارته لكندا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطران اللقاء بصلاة الذبيحة الإلهية، أعقبها لقاء روحى قدمه الأب متى راعى كنيسة مارجرجس بحجازة بعنوان "أمكث معى". اطلع الأنبا عمانوئيل كهنة الايبراشية على نتائج زيارته الرعوية لكندا وإيطاليا مؤكدًا أن هدف الزيارة هو خدمة الكنيسة وأبنائها فى الداخل وفى المهجر. كما أبلغ المطران كافة الحاضرين بمواعيد السيامات الكهنوتية للشماس ماريو ناجى وللشماس أمجد عزت. Advertisements تبادل الحاضرون النقاش حول مختلف الخدمات الرعوية والروحية داخل ايبراشية الأقصر. تم الاتفاق علي ميعاد الرياضة الروحية للكهنة والرهبان والتى سوف تبدأ فى السابع عشر من شهر فبراير المقبل، فى دار الضيافة التابعة لراهبات قلب يسوع المصريات بمدينة بالغردقة.

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