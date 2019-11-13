شكرا لقرائتكم خبر عن محامية مصرية تفوز فى برئاسة كتلة نيابية فى البرلمان الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المحامية أميرة محمد علي، ألمانية من أصل مصرى، لفوزها فى انتخابات البرلمان الألمانى.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لما حققته المحامية الشابة والتى تعد واحدة من أبناء الجيل الثانى من المصريين المهاجرين إلى ألمانيا، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لها كصوت مصرى وعربى مهم داخل البرلمان الألمانى، الذى يمتاز بالتعددية والتنوع الفكرى.

ونافست أميرة زميلتها "كارن لاى" على رئاسة الكتلة خلفًا لـ "سارة فاجنكنخت"، لتصبح أول نائبة من المنطقة العربية تترأس كتلة نيابية فى البرلمان الألماني.

وولدت أميرة محمد على فى هامبورج بألمانيا عام 1980 لأب مصرى من بورسعيد وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة فى مدينة أولدنبورج بولاية سكسونيا السفلى وتعمل محامية، ودخلت البرلمان الألمانى عام 2017 عن حزب اليسار، ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب عن شئون حماية الحيوان وحماية المستهلك.