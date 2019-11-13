فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل من روض الفرج للتحرير فى الاتجاهين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق. Advertisements وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه المعادى سيولة فى حركة السير. وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

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