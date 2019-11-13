شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى سفير مصر فى لبنان بالكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأتى زيارة السفير المصرى بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر فى لبنان.
وأكد قداسته خلال الزيارة أننا نصلى من قلوبنا من أجل لبنان ونرجو أن نسمع أخبارًا طيبة عن هذا البلد المحبوب لقلوبنا.
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