شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى سفير مصر فى لبنان بالكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى ظهر اليوم، بالمقر البابوى بالقاهرة، الدكتور ياسر علوى، سفير مصر الجديد بلبنان. تأتى زيارة السفير المصرى بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر فى لبنان. Advertisements وأكد قداسته خلال الزيارة أننا نصلى من قلوبنا من أجل لبنان ونرجو أن نسمع أخبارًا طيبة عن هذا البلد المحبوب لقلوبنا.

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