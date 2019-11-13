شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوجه إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي، خلال الزيارة مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.