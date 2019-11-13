شكرا لقرائتكم خبر عن سحر مصطفى: «طيبة 1» أولى ثمار رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعي «طيبة 1»، هو نقلة نوعية في خدمات التعليم عن بعد، وكذلك التحول الرقمي التي تسعى مصر إليه كأحد أدوات دفع حركة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يوفر خدمات جديدة للاتصالات والإنترنت، ويغطي المناطق المحرومة منها داخل مصر، كما يمنح طلاب المدارس فرصة التفاعل مع تجارب التعليم عن بعد، ويمنح نفس الفرصة للتواصل مع تجارب متقدمة للباحثين وطلاب الجامعات.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن هذا الإطلاق هو أولى ثمار رؤية مصر 2030، والتي تنعكس على المواطن بشكل كبير في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة له خاصة في مجال التعليم والتدريب، حيث يتم التحكم والإدارة للمرة الأولى من جانب المهندسين المصريين في القمر الصناعي، وهو ما يعد اللبنة الأولى في تكوين خبرات علمية في مجال يعد جوهر التنمية المستدامة في ضوء خطة مصر للتحول الرقمي، وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة وخلق كوادر بشرية يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

وتابعت النائبة، أن تغطية القمر الصناعي لبعض الدول العربية ودول أفريقيا يعزز أيضًا من دور وقوة مصر الناعمة في دائرتها العربية والأفريقية، والتي تعد مصر بوابتها، ما يمنحها أفضلية في جذب الاستثمارات الاجنبية كون الاتصالات جزء مهم من الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرين في إدارة أعمالهم حول العالم.