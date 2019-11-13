شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 4.8 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.8 مليون طن حتى الآن.

وتلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 6 نوفمبر الحالي.

وأكدت الوزارة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و895 ألفا و604 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة 173 ألفا و557 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و760 ألفا و841 طنا، بالإضافة إلي تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 524 ألفا و877 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألفا و378 طنا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألفا و819 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 ألفا و861 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 27 ألفا و10 أطنان، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و585 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و900 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر بإجمالي 8067 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 7101 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 5714 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2104 أطنان.