شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة العاشرة على التوالي.. تجديد اعتماد شهادة الأيزو لـ«هيئة الاستشعار وعلوم الفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمد بيومى زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول حصول الهيئة على تجديد اعتماد شهادة الأيزو للمرة العاشرة على التوالي.

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أشار التقرير إلى أن المراجعة تمت خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي، حيث قام وفد من شركة Russian Register والمعتمدة من هيئة RVA الهولندية والـ ANAB الأمريكية وهيئة الاعتماد الفيدرالي الروسي بمراجعة وتقييم أنشطة الهيئة.

وأشار «زهران» إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تسعى إلى اتباع المعايير القياسية الدولية في إدارة أنشطتها المختلفة (البحثية والإدارية)، حيث تعتبر إدارة البحث العلمي شأنها شأن كل الأعمال‏،‏ بل من أشدها ارتباطا بنظم إدارة الجودة لحاجتها إلى الدقة والاتقان في استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها‏، مضيفا أن الهيئة تعتبر من الهيئات البحثية المرتبطة بالبرامج القومية للتنمية وخدمة المجتمع بالدولة فهذا يجعل لتطبيق نظام الجودة على أنشطتها المختلفة أهمية وطنية خاصة.

جدير بالذكر أنه تم منح الهيئة شهادة الأيزو 9001/2008 للمرة الأولى عام 2010 وكانت الهيئة أول الجهات البحثية والجامعات المصرية التي تحصل على هذا الإصدار.