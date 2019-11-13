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السيسي ومحمد بن زايد يبحثان القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية اليوم

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كل الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وقال المتحدث الرئاسي إن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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