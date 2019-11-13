شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 طالبة.. انطلاق مهرجان "فتاة المستقبل" بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق المهرجان الترويجى الرياضى الأول، أمس، بمشاركة 300 طالبة من المرحلة الإعدادية تحت شعار "فتاة المستقبل" على ملاعب نادى ميت خاقان الرياضى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بهدف تمكين الفتيات لما لها من دور فعال في نهوض المجتمع.

وشارك في المهرجان 7 مدارس هى: " مدرسة دار التربية الرسمية للغات، المدرسة الرسمية المتميزة للغات، مدرسة مصر الحرة للغات، مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة، مدرسة المساعى الإعدادية الجديدة، مدرسة المساعى الإعدادية القديمة، مدرسة الشهيد طارق طلبة (الحسينية سابقا)".

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وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، إن هذا المهرجان نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، مشيرة إلى أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات العمل الجماعى وبث روح المرح بين الطالبات.

وأضافت حسن، أنه تم تكريم الطالبات في نهاية المهرجان وتم تسلميهم شهادات تقدير من الاتحاد الرياضي المدرسي، موضحة أن المهرجان يعد بداية انطلاق مشروع تمكين الفتيات بالمحافظات، الذى سيتم تنفيذه في محافظات المنيا والسويس وشمال سيناء.

حضر المهرجان مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.