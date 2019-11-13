شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة بعد غداً الجمعة ورشة العمل الثانية للإعلامين المعنيين بالتغطية الاعلامية لقضايا المرأة، بعنوان " مفاهيم النوع الاجتماعى وتوظيفها في المحتوي الاعلامى"، بالتعاون مع منظمة بلان انترناشيونال، وتستهدف عدداً من الصحفيات ومعدى برامج الإذاعه والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن ورشة العمل عرض مدخل عن مفاهيم النوع الاجتماعى، والتعريف بمرصد المرأة المصرية وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، و كيفية التعامل معها كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأى العام.

كما تناقش ورشة العمل ايضاً الخلل المعلوماتى فى تناول قضايا العنف ضد المرأة ، وأدوات التعامل مع المعنفات في أثناء اللقاءات الإعلامية" سواء تليفزيون أو راديو أو صحافة لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات ، والاعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة.

ويحاضر خلال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين فى موضوع ورشة العمل.