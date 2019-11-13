شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لأكثر من 4.8 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التقرير الأسبوعى حول حركة الصادرات الزراعية، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، يوضح ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 4.8 مليون طن حتى الآن، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 6 نوفمبر الحالى.

وأكد وزير الزراعة ، أن الصادرات بلغت 4 مليون و895 ألف و604 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 173 ألف و557 طن عن نفس المدة من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأوضح أبو ستيت، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و760 ألف و841 طن ، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 524 ألف و877 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 113 ألف و378 طن، فى حين احتلت الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 95 ألف و 819 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 29 الف و861 طن .

بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 27 ألف و10 طن، تليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 19 الف و 585 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 13 الف و900 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 8067 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 7101 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 5714 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 2104 طن.