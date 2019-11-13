شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمهورية" تستضيف أولى جلسات الحوار الوطنى التحضيرية لمؤتمر الشأن العام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جريدة الجمهورية، مساء غدا الخميس، أولى جلسات الحوار الوطنى التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذى تعد لعقده وزارة الأوقاف تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث فى الشأن العام"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

يدير الجلسة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يشارك فى الندوة الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامى الشريف استاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

ومن المقرر أن تستقبل مؤسستى الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة .