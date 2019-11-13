شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا ساعة ونصف لأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.