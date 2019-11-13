شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا ساعة ونصف لأعمال الصيانة.
وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس ساعة ونصف لظروف التشغيل.
وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.