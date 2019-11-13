شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم: نشاط الكشافة الأكثر جذبًا للشباب فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر
وقرر الانبا باخوم خلال الاجتماع الأول مع قادة المجموعات الكشفية بدار سيدة السلام أمس، عقد لقائين فى عام 2020 الأول في منتصف فبراير يضم قادة المجموعات والآباء المرشدين الروحيين للمجموعة والثاني في صيف 2020 موجه لقطاع يتم تحديده لاحقا ً.
فيما أهدى الأنبا باخوم القادة الحضور كتيب المشروع الرعوي بيت الرب من الحجر إلى البشر وكذلك الإرشاد الرسولى" المسيح يحيا" لقداسة البابا فرنسيس.
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