شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ندوة الجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية بمسجد نصر الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد نصر الدين – إدارة الهرم – محافظة الجيزة، تحت عنوان:" من الجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية" عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.
يحاضر بالندوة الشيخ إبراهيم محمد محمد الديوان العام، و الدكتور دسوقي عبدالحليم، إمام وخطيب بالإدارة، والشيخ عبدالحفيظ السيد فودة، إمام المسجد برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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