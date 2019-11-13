شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ندوة الجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية بمسجد نصر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد نصر الدين – إدارة الهرم – محافظة الجيزة، تحت عنوان:" من الجوانب الإنسانية فى الرسالة المحمدية" عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.

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يحاضر بالندوة الشيخ إبراهيم محمد محمد الديوان العام، و الدكتور دسوقي عبدالحليم، إمام وخطيب بالإدارة، والشيخ عبدالحفيظ السيد فودة، إمام المسجد برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.