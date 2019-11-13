شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الباعة الجائلين من محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة وتخصيص 21 باكية مجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة والطريق من محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة وتسكينهم فى باكيات تم تخصيصها لهم بجوار سور سنترال الجيزة فى أطار المجهودات التى تنفذها المحافظة لتطوير منطقة ميدان الجيزة وانشاء موقف سرفيس حضارى.

وأشار راشد إلى أن المنطقة كانت تعانى من تكدس مرورى شديد وصعوبة فى حركة المواطنين على مدار سنوات لما كان يسببه الباعه من اعاقة للحركة المرورية واشغالات تعوق حركة السير اضافة الى انها كانت تعكس مظهراً غير حضارياً لافتراش البعض للارصفة وعرض منتجاتهم عليها كوسيلة لجذب المواطنين للشراء، مؤكدا على نقل 21 بائع واخلاء المنطقة بالكامل من اى بائعين بعد نقلهم للباكيات المخصصة لهم .

أكد راشد أنه تم تجهيز الباكيات للبائعين بتكلفة بلغت 300 ألف جنيه مع توجيهم بالحفاظ على الباكيات باعتبارها مصدر دخلهم حيث حرصت المحافظة على تجهيز الباكيات بكافة المستلزمات التى يحتاجها الباعة من مصادر للإضاءة والتهوية الجيدة والمظلات والممشى الممهد للسير ومساحة جيدة لعرض منتجاتهم دون إعاقة للحركة المرورية.

ولفت إلى أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن رفع الباعة الجائلين من محيط مسجد الاستقامة وتوفير بديل مناسب لهم وتم بحث انسب الحلول لعدم التـاثير على مصادر دخل البائعين وبما يحقق المظهر الحضارى الجيد للمنطقة مؤكدا على المتابعة الدورية للبائعين لإزالة اى معوقات تواجههم.