شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على منح التزام مرافق وتسليم ميناء قنا النهرى "دندرة" لمدة 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهرى "دندرة" لمدة ثلاثين عاماً، وذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى. وذلك لما له من عائد على الاقتصاد المصري، ومزاياه العديدة في خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم. Advertisements

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