شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين بانتخابات اتحاد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، حيث تساهم الانتخابات الطلابية فى تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم فى الأعمال التطوعية و الأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام الجامعى.

وتم إعلان أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين بالكليات كالتالي:

كلية الآداب

أمناء اللجان ( الأسر، الرياضية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، العلمية، الجوالة) : محاسن حسني، عبد الرحمن أيمن، آيه محمد، خلود محمد، مينا ايمن، آيه طارق، حسام الدين حمدي.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عبدالله خالد، منة الله سيد، منال ماهر، آلاء عبد القادر، محمود أحمد ، يوسف أحمد، شروق محمد.

كلية الحقوق

أمناء اللجان : أحمد سمير، مصطفى كامل، أحمد عبدالله، حسام أحمد، محمود أحمد ، أحمد سيد، محمود شريف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: هدير سيد، مجدى أحمد، عمر خميس، إبراهيم عثمان، محمد فتحي، منار سيد، احمد ياسر.

كلية التجارة وإدارة الأعمال

أمناء اللجان: عبير عادل، خالد حميد، نرمين وائل، ماهينور سمير، عمر حمدي، أحمد محمد، ندى عادل.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: محمود رمضان، مصطفى محمد، مؤمن طارق، احمد ماهر، عصام جمال، عمر تقى، أحمد محمد.

كلية التربية

أمناء اللجان : محمد أيمن، عبد المنعم احمد، رانيا محمد، امل فؤاد، حبيبة أسامه ، أحمد عبدالله، ضحى محمد .

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :مصطفى محمود، حسام ماجد، فاطمة إسلام، رويدا صلاح، فرحة رائد، أمين يحيى ، دينا محمود.

كلية الخدمة الاجتماعية

أمناء اللجان : إيمان محمود، عمر عاطف، مها محمود، سمير علي، إسلام مجدي، هويدا السيد، فتحى محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :ماركو فؤاد، إسراء حازم ، أمير عادل، هند عصام، توفيق سيد ، ليديا سمعان، عبد الرحمن صبحي.

كلية العلوم

أمناء اللجان : علياء عبد الحكيم، يوسف عبد المنعم، آلاء تهامي، عبد الله عبد الكريم، مهند حسام الدين، محمد رمضان، نورهان السيد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عبد السلام محمد، حسام الدين جلال، محمود عبد الله، منة الله رمضان، إبراهيم سيد، مى ناصر، بسنت عبد العليم.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

أمناء اللجان : عمر سليمان، محمد إسماعيل، ياسمين صفوت، لارا رابح، عمر محمد، محمد عماد، زينب عاطف.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : نورهان عاطف، نردين نادر، أسامة محمد، آلاء أحمد ، إسراء سيد، داليا احمد، حسام فؤاد.

كلية التمريض

أمناء اللجان : محمد سيد، الحسن خالد، دنيا إبراهيم، انس رمضان، احمد عبد العظيم، هدى محسن، آلاء حسن.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ياسمين علي، احمد سعيد، يحيى نادي، إنجى عطية، محمود صبري، نورهان محمد، محمد خالد.

كلية الصيدلة

أمناء اللجان : إسراء أحمد ، عبد الرحمن مصطفى، سلمى محمد، منار عادل، بسملة ماهر، ندى ايهاب، محمد احمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: محمد إبراهيم، أحمد عادل، عمار ياسر، أشرف رجب، سارة ممدوح، مصطفى محمود، عمر سامي.

كلية الطب

أمناء اللجان : أحمد أدهم، خالد أحمد ، زينب السيد، محمد جمال، أسامة عاطف، أحمد أشرف، رحاب عماد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: منة الله يونس، معاذ حسن، عمر محمد، احمد محمد، أمانى رفعت، وضاءة ثروت، إسراء عمر.

كلية هندسة حلوان

أمناء اللجان : احمد عصام، سامى مصطفي، أحمد مصطفي، كريم أشرف ، محمد صبحي، رانيا رضا، هايدى سامي.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :سيف الدين مصطفى ، محمد إبراهيم ، أسماء عمرو، إسلام فارس، محمود حسن، آيه محمد، اميرة أحمد .

كلية الاقتصاد المنزلى

أمناء اللجان : مى ياسر، مصطفى محرم، يوسف عماد، سلمى نبيل، محمد أحمد، محمد إبراهيم ، باسم محمد .

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وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :هانى يونان، محمد سعيد، إيمان محمد، أدهم دسوقي، غادة محمد، مهند أسامة ، أحمد عادل.

كلية التعليم الصناعى

أمناء اللجان : مهاب أحمد ، أحمد رمضان، إسلام علي، أحمد عمرو، كريم ثابت، محمد إبراهيم ، محمد مسعد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :نورهان عمر، محمد إبراهيم ، آيه عصمت، أحمد فتحي، محمود محمد، دنيا خميس، هالة علام.

كلية التربية الرياضية للبنين

أمناء اللجان : كرم محمد، محمد نور الدين، عبد الرحمن تاج الدين، أحمد عبد اللطيف، عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن صبحي، عمر أحمد .

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إسلام محمد، أيمن محمد، محمود وحيد، أحمد محمد، عبد الله أحمد، إسلام وليد، طلال احمد.

كلية التربية الرياضية للبنات

أمناء اللجان : نادية علاء، دعاء مصطفى ، سلمى أسامة، رضوى شاكر، نورهان سيد، صفا عماد الدين، مريم محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :منة الله الدسوقى، ميار خالد، هدير جمعة، نوران مصطفى، مريم محمد، مى محمود، آلاء محمود.

كلية السياحة والفنادق

أمناء اللجان : مصطفى محمد، محمد محمود، بسنت حمدي، علاء الدين علي، مصطفى محمد، أحمد عادل، ديانا سمير.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :هيفين أيمن، أحمد شريف، محمد إبراهيم ، نيرة رشدي، سارة بدر الدين، حمدى سليم، روان ياسر.

كلية التربية الموسيقية

أمناء لجان الأسر، الرياضية، الثقافية ، الفنية، الاجتماعية ،العلمية، الجوالة: حنين سامح، مهاب رجب، نسمة محمد، احمد مجدي، سندرين سامح، أمجد ميمي، ندى محمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :ندى سامح، أيتن رأفت، داليا ربيع، يوسف عماد، سيمون هاني، ماجد مرزوق، دنيا جميل.

كلية التربية الفنية

أمناء اللجان : جهاد محمود، فادى رفعت، منة الله عمرو، ندى محمد، تقى عبد الفتاح، شمس خالد، معتصم بالله حاتم.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :منة الله محمد، محمد محسن، حبيبة عمرو، مريم فوزي، أميرة مصطفى، محمود سعيد، يوسف محمد.

كلية الفنون الجميلة

أمناء اللجان : إبراهيم حسن، نرمين هاني، مرام حسين، أحمد أشرف، إسراء خالد، صلاح الدين يسري، يوسف حسين.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :عبد الرحمن مجدي، علا طارق، يارا حسام الدين، يمنى بهاء، مصطفى أحمد ، عمر نصر الدين، ريم هشام.

كلية هندسة المطرية

أمناء اللجان :محمد أحمد، محمد عبد العليم، احمد ياسر، محمد علي، هبة الله حسنى، أحمد يحيى ، محمد نبيل.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية سيف الدين مصطفي، يحيى إسلام، أحمد راشد، محمود فاروق، أحمد محمد، محمود وحيد، أحمد عبد الناصر.

كلية الفنون التطبيقية

أمناء اللجان : آيه عصام، مصطفى سيد، أحمد هشام، شهاب الدين إيهاب، عبد الرحمن حسين، اياد ياسر، نسرين احمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :هاجر محمد، ساندى سمير، ابتهال محروس، سلسبيل صدقي، ندى أسامة ، نادرة محمد، أنس أحمد .

وتجرى جولة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتختتم العملية الانتخابية للطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.

وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و الدكتور السيد العربى المستشار القانونى لرئيس الجامعة عضوا، الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال عضوا.