شكرا لقرائتكم خبر عن كاثوليك سوهاج يبدأون أسبوع نهضة القديس مارجرجس بجهينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك،أن كنيسة القديس مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة قد بدأت أسبوع النهضة الروحية؛ احتفالا بعيد شفيعها القديس مارجرجس.

وذكر بيان صادر عن مطران سوهاج اليوم: تقام صلوات النهضة الروحية حتى الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الحالي، حيث يلقى العظات الأب اسحاق مهيب الراعى المساعد بكنيسة أم النعم الإلهية بأبى قرقاص بإيبارشية المنيا.

جدير بالذكر، أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 11 إلى 17 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانًا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابيه تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.