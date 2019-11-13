شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية فى المنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة بتاريخ 18 ربيع الأول1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م تحت عنوان: الإسلام عمل وسلوك “نماذج من حياة التابعين”.

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا (إدارة العدوة)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / ربيع محمد عبد الشكور حسانين

الشيخ / أحمد زكى محمد أبو طالب

الشيخ / على عبد الغفور على حسن

الشيخ / أحمد صابر محمد أبو العلا

الشيخ / أحمد محمد عبد العظيم حسن

الشيخ / سعيد مختار عبد العظيم

الشيخ / عبد الجواد شكرى شمردن

الشيخ / حامد حسن عبد اللطيف

الشيخ / حسن فتحى سيد

الشيخ / محمد عامر نعمان

القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادى النطرون)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ مبروك عبد الونيس محمد

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الشيخ /جابر شعبان فتحى عيسى

الشيخ / محمد سعد سليم طه

الشيخ / أبو بكر محارب العوامي

الشيخ / سعد بلتاجى عبد السلام

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من من اليوم الأربعاء وحتى السبت 30 نوفمبر ، بمنطقة (حلايب)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / وليد حسين عبد الرحيم

الشيخ / محمود عبد الفتاح احمد

الشيخ / أيمن محمود محمد جبر

الشيخ / خالد أحمد السيد حبيب

الشيخ/ حامد محمد على عثمان

القافلة الرابعة: إلى محافظة البحر الأحمر، من اليوم الأربعاء وحتى السبت 30 نوفمبر بمنطقة (شلاتين وأبى رماد)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أبو الحسن محمد حسن

الشيخ / عبد العظيم عبد الرحيم محمد

الشيخ / أيمن حسنى عبد العزيز مشعل

الشيخ / عبد المبدى محمد عبد المبدى حسن

الشيخ / عبد الباسط أبو المجد محمد.