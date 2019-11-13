شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة سيدة مسنة يتقدمون بالشكر للداخلية لسداد ديونها وإنقاذها من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أسرة سيدة مسنة بالشكر لوزارة الداخلية، عقب الموقف الإنسانى للنقيب أحمد شاكر الضابط بقسم البساتين، الذى سارع بجمع مبلغ 5 الآف جنيه وسدد ديون السيدة وأنقذها من السجن. كواليس الواقعة بدأت عقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائى بضبط سيدة مسنة "محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه"، حيث جمع النقيب أحمد شاكر الضابط بالقسم المبلغ المالى من الضباط العاملين بالقسم وسدد المديونية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قام بإعطائها مبلغ مالى آخر لمساعدتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسرة سيدة مسنة يتقدمون بالشكر للداخلية لسداد ديونها وإنقاذها من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.