شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقدين بــ 992 ألف دولار لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم لإحلال موصلات خطوط هوائية بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020.

أوضحت مشالى أنه تم توقيع العقد الأول رقم 21 (أ) / 2018 / 2019 لوطى رقم (2،1) مع شركة Transrail Lighting Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2 لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة.

Advertisements

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الأول تبلغ حوالى 4960000 دولار أمريكى يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصماً من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة ، وبمدة توريد تصل إلى حوالى (6) أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

وأوضحت أنه تم توقيع العقد الثانى رقم 21 (ب) / 2018 / 2019 لوطى رقم (4،3) مع شركة Apar Industries Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2 وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة .

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الثانى تبلغ حوالى 4960000 دولار أمريكى يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصماً من إعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة ، وبمدة توريد تصل إلى حوالى (6) أشهر من تاريخ أمر الإسناد.