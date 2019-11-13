تعرف على توجيهات التنمية المحلية للحد من نقل عدوى الفيروسات الكبدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً للمحافظات بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان الواجب إتباعها للحد من انتقال العدوى بـ الفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، وذلك فى محافظات المرحلة الاولى وعددها 9 محافظات هى بورسعيد والاسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان. وتتلخص تعليمات وزير التنمية المحلية للمحافظين لتنفيذ المبادرة فى النقاط التالية: وتتلخص تعليمات وزير التنمية المحلية للمحافظين لتنفيذ المبادرة فى النقاط التالية: المهام الستة الرئيسية لتنفيذ المبادرة على النحو الآتى: استلام البوسترات "الكتاب الدورى + ملصقات التوعية" بالأعداد التى تم التنسيق عليها مع وزارة الصحة . تقسيم المحافظة إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة وتحديد منسق فرعى لكل منها . المرور الدورى على صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادى الصحية بصفة دورية على ان تبدأ المتابعة بعد تسليمهم البوسترات بيومين . عمل ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين وتوفير أماكن تحددها وزارة التنمية المحلية داخل المحافظة واستدعاء المهنين لعمل ورش عمل لهم ببرنامج التوعية بعد تفعيل ورشة العمل بـ 15 يومًا يتم متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدورى. متابعة تنفيذ التخلص الآمن للمخلفات .

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