شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: أنشأنا 900 مدرسة بمصر والحكومة تدعم تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم فى تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين الدولتين.
وأوضح سيريل فى مؤتمر صحفى له صباح اليوم، أن بنك التعمير الألمانى أنشأ 900 مدرسة فى مصر، والتى تتيح قبول عدد من طلاب المدارس المصرية وصل إلى 435 ألف طالب وطالبة .
وأشار إلى وجود 25 مدرسة تطبق نظام التعليم الألمانى فى مصر، بالإضافة إلى جامعتين ألمانيتين فى مصر منها جامعة برلين للعلوم التطبيقة فرع الجونة، وثالثة يتم إنشاؤها حاليًا فى العاصمة الادارية الجديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: أنشأنا 900 مدرسة بمصر والحكومة تدعم تطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.