شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: أنشأنا 900 مدرسة بمصر والحكومة تدعم تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم فى تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين الدولتين.

وأوضح سيريل فى مؤتمر صحفى له صباح اليوم، أن بنك التعمير الألمانى أنشأ 900 مدرسة فى مصر، والتى تتيح قبول عدد من طلاب المدارس المصرية وصل إلى 435 ألف طالب وطالبة .

وأشار إلى وجود 25 مدرسة تطبق نظام التعليم الألمانى فى مصر، بالإضافة إلى جامعتين ألمانيتين فى مصر منها جامعة برلين للعلوم التطبيقة فرع الجونة، وثالثة يتم إنشاؤها حاليًا فى العاصمة الادارية الجديدة .