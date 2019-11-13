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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير والان مع تفاصيل الخبر
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة (30,80) فدان تعادل 129407 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها فى توسعات محطة الوليدية بأسيوط، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
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