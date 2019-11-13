شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: نهتم لحل أزمة سد النهضة لتحقيق مصلحة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على أهمية تحقيق المصلحة العامة لجميع الدول المطلة على نهر النيل، مشيرًا إلى وجود لقاءات ومحادثات دورية ومنتظمة بخصوص سد النهضة، ليس على المستوى الدبلوماسى فقط.

وأكد نون، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، على تفهم ألمانيا لمدى أهمية النيل بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون هناك توازنا للمصالح بين الدول المطلة على نهر النيل .

وعبر عن سعادته بالمفاوضات الأخيرة التى تمت بواشنطن بين مصر والدول الأطراف، مؤكدًا أن ألمانيا تدعم فى هذه المبادرة تحقيق المصلحة للجميع .