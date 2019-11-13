شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد × دقيقة.. مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى أُجريت بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم عن وقوع المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى المجموعة "A" بصحبة أندية نواذيبو الموريتانى، واينوجو رينجرز النيجيرى .

فيما جاءت المجموعة "B" لتضم أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى والنصر الليبى وجوليبا المالى وهورويا الغينى، وضمن المجموعة “C” لتضم أندية نهضة بركان المغربي وموتيما بيمبى الكونغولى وزاناكو الزامبى وأدجوبى البنينى، بينما ضمت المجموعة “D” أندية سان بيدرو الايفوارى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى وبارادو الجزائى.

وجاءت مواعيد مباريات المصرى وبيراميدز فى الكونفدرالية كالتالى ..

الجولة الأولى .. 1 ديسمبر

نواذيبو الموريتانى & المصرى البورسعيدى فى موريتانيا

رينجرز النيجيرى & بيراميدز فى نيجيريا

الجولة الثانية ..8 ديسمبر

المصرى البورسعيدى & رينجرز النيجيرى فى مصر

بيراميدز * نواذيبو الموريتانى فى مصر

الجولة الثالثة ..29 ديسمبر

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المصرى البورسعيدى& بيراميدز

نواذيبو الموريتانى * رينجرز النيجيرى فى موريتانيا

الجولة الرابعة ..16 فبراير

بيراميدز & المصرى البورسعيدى فى الدفاع الجوى

رينجرز النيجيرى * نواذيبو الموريتانى * فى نيجيريا

الجولة الخامسة ..23 فبراير

المصرى & نواذيبو الموريتانى فى مصر

بيراميدز & رينجرز النيجيرى فى مصر

الجولة السادسة..8 مارس

رينجرز النيجرى & المصرى البورسعيدى فى نيجيريا

نواذيبو& بيراميدز فى موريتانيا