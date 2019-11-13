شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين السياحة والتعليم لنشر الوعى السياحى بين طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم بشأن نشر الوعى السياحى وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن هذا التعاون يهدف للاهتمام بترسيخ أخلاقيات السياحة بين الطلاب وكيفية فهم الاخرين وتقبل الأخر والتعامل مع السائحين، مؤكدا أن هناك خطة طموحة فى هذا الصدد.

وقال شوقى، إنه جارى العمل على مناهج جديدة تم البدء بمنج الصف الثالث الابتدائى، بجانب وجود مسابقات تحت شعار "سفير السياحة" وأنشطة للطلاب لنشر الوعى السياحى بين الطلاب .

Advertisements

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن هذا التوقيع مهم لقطاع السياحة المصرى الذى يمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه يتم العمل على رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى، مضيفه قائلة: "نريد أن يكون فى كل أسرة مصرية شخص يعمل بالسياحة".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الهدف من البروتوكول هو التركيز على أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائحين بشكل به حداثه وكيفية الحفاظ على الأماكن السياحية، لافتة إلى أن منظمة السياحة العالمية أشادت بالتعاون الذى حدث بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم.