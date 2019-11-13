شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة لـ"الخليج 365": نثمن مواقف حكام الإمارات الداعمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنا المواقف التاريخية لحكام دولة الإمارات الداعمة لمصر.

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وأضاف السفير راضى، أن مكانة وشعبية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى الشعب المصري كبيرة جدا ومقدرة، لمواقفه النبيلة تجاه مصر والممتدة منذ حرب أكتوبر والتي جسدتها مقولته التاريخية "البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي"، حتى بات يعرف في البلاد بـ"زايد الخير".

وأضاف "راضى"، أن "المواقف الشريفة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تواصلت حتى الآن من قبل حكام دولة الإمارات الذين تنتشر أياديهم بالخير في كل ربوع مصر، بل وفى كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي".