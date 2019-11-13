شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام حركة المرور بميدان حدائق وكوبرى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان حدائق القبة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة المرور، في جميع الاتجاهات المؤدية إلى الميدان من جميع الشوارع والمداخل له.

كما انتظمت حركة المرور أعلى كوبرى القبة، وحتى نزلة الكوبرى، المؤدية إلى طريق العباسية، وطلعة كوبرى أكتوبر بطريق صلاح سالم.

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من جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج منطقة حدائق القبة، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات بالمحاور الرئيسية.