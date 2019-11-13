فيديو.. انتظام حركة المرور بميدان حدائق وكوبرى القبة

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كما انتظمت حركة المرور أعلى كوبرى القبة، وحتى نزلة الكوبرى، المؤدية إلى طريق العباسية، وطلعة كوبرى أكتوبر بطريق صلاح سالم.
من جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج منطقة حدائق القبة، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات بالمحاور الرئيسية.
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