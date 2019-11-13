الامارات_ومصر_يد_واحدة يتصدر تويتر بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "الإمارات ومصر يد واحدة"، الترند فى دولة الإمارات خلال الساعات القليلة، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة الإمارات، وسط احتفاء إماراتى وترحيب كبير بزيارة الرئيس إلى الإمارات.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على نشر صور الرئيس السيسى مع قادة الإمارات، والترحيب به فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وحسب وكالة أنباء الإمارات، يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ خلال الزيارة ــ العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائى الاستراتيجى بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه فى المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.









وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربى المشترك.