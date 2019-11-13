شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان من جنيف: نهدف لتحقيق طموحات الشعب المصرى بعد ثورتين شعبيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هى محل عناية وتقدير، مؤكدا موافاة المجلس الموقر بموقف مصر نحوها خلال المدة المحددة لذلك.

وأعرب وزير شئون مجلس النواب، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء، عن أمله فى أن يكون ما تم استعراضه من جهود وإيضاحات قد عكس الصورة الواقعية لما حققته مصر من إنجازات فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأضاف بقوله: وهى وإن لم تصل إلى تحقيق كامل تطلعاتنا إلا أننا نؤمن بأننا نمضى قدمًا على الطريق الصحيح ونعيش عهدًا جديدًا يهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتين شعبيتين ودستور جديد استقى مبادئه من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.