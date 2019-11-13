شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يغادر للإمارات فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها مغادرة الرئيس السيسى للإمارات فى زيارة تستغرق يومين وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسى يغادر للإمارات فى زيارة تستغرق يومين

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، يبدأ زيارة هناك لمدة يومين فى إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

صور.. بيع 11534 كراسة شروط للتجمعات التنموية بشمال سيناء لأبناء المحافظات

ارتفعت مبيعات كراسة شروط حجز منزل و10 أفدنة بـ تجمعات سيناء التنموية الزراعية وسجلت حتى صباح اليوم الأربعاء، لبيع 11534 كراسة شروط لمشروع التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء فى منافذ البيع التى تم تحديدها وهى ديوان عام المحافظة بالقاهرة، وديوان عام المحافظة بالعريش ، وبمركز ومدينة نخل ، وبمركز ومدينة بئر العبد، وبمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء والطور بجنوب سيناء .

متحدث الرئاسة لـ"الخليج 365": نثمن مواقف حكام الإمارات الداعمة لمصر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

#الامارات_ومصر_يد_واحدة يتصدر تويتر بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى

تصدر هاشتاج "الإمارات ومصر يد واحدة"، الترند فى دولة الإمارات خلال الساعات القليلة، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة الإمارات، وسط احتفاء إماراتى وترحيب كبير بزيارة الرئيس إلى الإمارات.

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ضبط 923 طربة حشيش داخل سيارة فى نفق الشهيد أحمد حمدى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الاتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها.

شاهد × دقيقة.. مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى أُجريت بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم عن وقوع المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى المجموعة "A" بصحبة أندية نواذيبو الموريتانى، واينوجو رينجرز النيجيرى .

سفير ألمانيا بالقاهرة: بدون مصر لن يحدث سلام بالمنطقة لأنها صمام الاستقرار

أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على أهمية العلاقات الدولية مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه سواء فيما يتعلق بقضايا لييبا وغزة والسودان والبحر الأحمر ومنطقة البحر المتوسط.

صور..توافد الأهالى على التسجيل بالتأمين الصحى الشامل أمام دير مارجرجس بالأقصر

واصل فريق التوعية بمشروع التأمين الصحى الشامل ، اليوم الأربعاء، فعاليات توعية المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وذلك من أمام دير مارجرجس بجبل الرزيقات غربى الأقصر، حيث تأتى مواعيد تسجيل البيانات بالدير يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية أهالى الأقصر قبل بدء المشروع رسمياً فى مارس المقبل.

عمر مروان : لدينا 5 ملايين أجنبى فروا من دول الجوار يتم معاملتهم كمصريين

أكد المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري.