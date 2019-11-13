فيديو.. سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بميدان العباسية وحتى طريق صلاح سالم

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كما انتظمت حركة المرور أعلى كوبري العباسية، وحتى نزلة الكوبري، المؤدية إلى طريق صلاح سالم، وطلعة كوبري أكتوبر.
من جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف في مداخل ومخارج منطقة العباسية، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات بالمحاور الرئيسية.
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